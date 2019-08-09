100 дней президентства: Зеленский даст пресс-конференцию [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Лига".
Тимошенко на вопрос о том, стоит ли ожидать пресс-конференцию Зеленського, ответил "Да". По его словам, она состоится в этом году.
"Другой вопрос - в каком формате это будет. В любом случае там будут журналисты", - добавил он.
Отметим, Зеленский на посту президента уже около трех месяцев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе. Ранее сообщалось, что Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
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