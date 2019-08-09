Визит Зеленского в Белый дом: Трамп выступил с заявлением [ Редактировать ]
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп допускает, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре посетит Белый дом.
"Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", - заявил Трамп о Зеленском, беседуя с журналистами в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.
"Он (Зеленский - ред.) - очень разумный парень. Думаю, он приедет (в столицу США - ред.) очень скоро", – отметил американский лидер.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский провел судьбоносную встречу. А также Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней своего правления.
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