В деле экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского появились новые детали. Об этом сообщают "Украинские новости".

Задержан по делу о закупке Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей.

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"Он задержан по делу о закупке для нужд оборонной сферы санитарных автомобилей МАЗ, которые производились "Богданом", - сказал он.

По его словам, автомобили поставлялись для нужд обороны без проведения тендера.

Раньше сообщалось о том, что НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Гладковского.