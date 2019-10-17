Появились новые "нюансы" в деле Гладковского [ Редактировать ]
Фото: "Униан"
В деле экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского появились новые детали. Об этом сообщают "Украинские новости".
Задержан по делу о закупке Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей.
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"Он задержан по делу о закупке для нужд оборонной сферы санитарных автомобилей МАЗ, которые производились "Богданом", - сказал он.
По его словам, автомобили поставлялись для нужд обороны без проведения тендера.
Раньше сообщалось о том, что НАБУ задержало экс-замсекретаря СНБО Гладковского.
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