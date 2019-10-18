Стрілянина у центрі Дніпра: одна людина загинула [ Редактировать ]
Стрілянина у центрі Дніпра, одна людина загинула. Про це повідомляє місцева поліція. За словами правоохоронців, невідомі обстріляли автомобіль, у якому був 27-річний чоловік, він загинув. Чотирьох імовірних нападників затримали. Їхню причетність перевіряють слідчі. Справу кваліфікували за статтею - умисне вбивство.
"В автомобілі мерседес виявлено тіло з вогнепальним пораненням чоловіка 92 року народження, в нього на тілі вогнепальне поранення грудної клітки від якогї він ймвірно загинув", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУНП Дніпропетровської області.
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