Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел важное совещание с депутатами от "Слуги народа". Об этом сообщает "Украинская правда".

Известно, что во время встречи обсуждался закон о газотранспортной системе.

По данным СМИ, Гончарук пытался убедить депутатов голосовать уже 18 октября.

"Разговор шел на повышенных тонах. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством", - рассказал собеседник "Украинской правды".

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине приняли решение о штрафовании родителей школьников. А также Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине.