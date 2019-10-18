Премьер-министр срочно созвал "слуг народа" [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел важное совещание с депутатами от "Слуги народа". Об этом сообщает "Украинская правда".
Известно, что во время встречи обсуждался закон о газотранспортной системе.
По данным СМИ, Гончарук пытался убедить депутатов голосовать уже 18 октября.
"Разговор шел на повышенных тонах. На это народные избранники ответили, что они вообще не довольны коммуникацией с правительством", - рассказал собеседник "Украинской правды".
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине приняли решение о штрафовании родителей школьников. А также Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине.
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