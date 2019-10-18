Родителей школьников будут штрафовать [ Редактировать ]
Родителей школьников, которые прогуливает уроки без уважительной причины будут штрафовать. Такое решение приняли в Кабинете министров Украины.
Согласно постановлению №684, которое регулирует это правило, если ученика нет на уроках более 10 дней, и администрация школы не уведомлена, что с ним, то родителей будут штрафовать.
Важный нюанс - если администрацию школы предупредили о том, что ребенок будет отсутствовать, то данное правило не распространяется на родителей этого ученика.
Сколько придется заплатить?
Суд может назначить штраф в размере от 850 до 1700 гривен.
Если ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф - в размере от 1700 до 5100 гривен.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине. А также Кабмин назначил трех глав облгосадминистраций.
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