Родителей школьников, которые прогуливает уроки без уважительной причины будут штрафовать. Такое решение приняли в Кабинете министров Украины.

Согласно постановлению №684, которое регулирует это правило, если ученика нет на уроках более 10 дней, и администрация школы не уведомлена, что с ним, то родителей будут штрафовать.

Важный нюанс - если администрацию школы предупредили о том, что ребенок будет отсутствовать, то данное правило не распространяется на родителей этого ученика.

Сколько придется заплатить?

Суд может назначить штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Если ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф - в размере от 1700 до 5100 гривен.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук объявил о свободных вакансиях в Кабмине. А также Кабмин назначил трех глав облгосадминистраций.