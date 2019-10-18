Незвичайне застосування для брухту знайшли двоє столичних юнаків. Хлопці створюють скульптури у стилі "кіберпанк". Для цього використовують уживані велосипедні ланцюги, деталі машин та інший металевий непотріб. Як та навіщо роблять такі шедеври - Катерина Сривкова розкаже.

"Мы можем сделать все, животных, насекомых, людей".

Від крихітних комашок до велетенських героїв блокбастерів. Створювати усе це юнаки навчилися самостійно. Свою першу майстерню облаштували два роки тому.

"Мы свезли все с гаражей, с дач, все ржавое, все, что можно было, все металлическое и в принципе начали. Методом проб и ошибок. Начинали с мелкого, с маленьких жучков-паучков. С гвоздей варили, с болтиков", - говорить Євген Сопко, скульптор, співавтор металевих скульптур.

Уживані металеві деталі для своїх шедеврів шукають у веломагазинах, пунктах прийому брухту, а іноді й на звалищах. Підходить - усе, що можна зварювати.

"Диски сцепления, велосипедные цепи. Всякие трубочки, масляные фильтры, бачки. Грубо говоря, это мусор. Но для нас это материал, при чем очень ценный. Можно вот из такого ящичка сделать штук пять разных небольших изделий", - говорить Дмитро Шиянов, автор ідеї, співавтор металевих скульптур.

Починалося як хоббі, а стало справою життя, каже Євген. За його словами, створювати такі скульптури небезпечно, але результат того вартий.

"Сварка сама по себе - это далеко не самое полезное. Нужно следить за этим, максимально защищаться, ходить в сауну, пить молоко", - говорить Євген Сопко, скульптор, співавтор металевих скульптур.

Майстри розповідають: такими скульптурами можна прикрашати інтер'єри. На одній зі столичних Сто цим настільки захопилися, що створили невеличкий музей. Працівники залюбки діляться емоціями.

"Для начала это удивление, у детей это радость, восхищение. Это интересно. Люди не только заезжают на ремонт коробок, но и просто сфотографироваться", - говорить Геннадій, керівник сервісного відділу Сто.

"За час роботи хлопці створили понад 300 скульптур. І кожна з них - унікальна, адже автори переважно імпровізують. До прикладу, цей "Чужий" важить майже 250 кілограмів. Щоб його створити, знадобився місяць роботи".

Наразі Євген та Дмитро працюють над великим проектом - скульптурою козаків з відомого радянського мультфільму.

"Очень будет красивое мультяшное изделие, длиной оно будет 8 метров. Это будет два больших вола, быка, будет эта телега. Она будет забита коробками передач, на ней будут сидеть три козака", - говорить Дмитро Шиянов, автор ідеї, співавтор металевих скульптур.

І це не єдиний великий проект у планах майстрів. Хлопці мріють про власну виставку і вже працюють над створенням експонатів. Наразі відомо, що там буде 20 скульптур, кожна - понад три метри заввишки.