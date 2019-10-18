Антикорупційний суд продовжив справу, у якій фігурує екс-нардеп Микола Мартиненко

Він добровільно відмовився від депутатської недоторканності у 2015 році. А пізніше його та ще п'ятьох звинуватили в заподіянні збитків державним компаніям "Енергоатом" і "Схід ГЗК"