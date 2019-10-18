Задержание Гладковского: какой залог запросят за экс-заместителя секретаря СНБО [ Редактировать ]
В пятницу, 18 октября, в правоохранительных органах рассказали о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет ходатайствовать о мере пресечения для Олега Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.
"Судебное заседание состоится сегодня в Высшем антикоррупционном суде. Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен" , - сообщил источник.
Раньше сообщалось о том, что в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского. Также Рябошапка объяснил, в чем подозревают Гладковского.
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