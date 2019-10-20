В воскресенье, 20 октября, Кировоградской области случилось ДТП. Так, во время происшествия травмировались два человека. Об этом сообщили в преcc-службе ГСЧС в облаcти.

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"Вблизи с. Красное Гайворонского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В результате ДТП травмы получил мужчина 1971 г.р. и женщина 1971 г.р.", - сообщили в пресс-службе.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали травмированного мужчину из автомобиля и передали медикам скорой помощи. К месту происшествия были привлекали 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Ранее сообщалось, что под Харьковом грузовик влетел в легковушку, а также в Киеве Lexus сбил мужчину.