Зажало в авто: под Кропивницким случилось жуткое ДТП [ Редактировать ]
В воскресенье, 20 октября, Кировоградской области случилось ДТП. Так, во время происшествия травмировались два человека. Об этом сообщили в преcc-службе ГСЧС в облаcти.
"Вблизи с. Красное Гайворонского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В результате ДТП травмы получил мужчина 1971 г.р. и женщина 1971 г.р.", - сообщили в пресс-службе.
Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали травмированного мужчину из автомобиля и передали медикам скорой помощи. К месту происшествия были привлекали 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Ранее сообщалось, что под Харьковом грузовик влетел в легковушку, а также в Киеве Lexus сбил мужчину.
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