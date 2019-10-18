Под Харьковом грузовик влетел в легковушку, есть жертвы [ Редактировать ]
Под Харьковом в результате ДТП погиб один человек, еще четыре пострадали, сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что происшествие случилось на трассе "Харьков-Красноград-Перещепино". Грузовик столкнулся с припаркованным на обочине авто "ВАЗ". В результате ДТП погиб 29-летний водитель легковушки.
Также 51-летнего пассажира автомобиля "ВАЗ" и 35-летнего водителя грузовика экстренно госпитализировали.
Ранее сообщалось, что во Львовской области произошло страшное ДТП.
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