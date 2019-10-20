Украинцы попали в страшное ЧП в Венгрии [ Редактировать ]
В субботу, 19 октября, в Ниретьгази (Венгрия) произошло жуткое ДТП с украинцами. Авария случилась вблизи 25 км отметки автодороги №381. Так, вследствие происшествия, 10 украинцев получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes результате превышения скорости не справился с управлением транспортного средства, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом.
"В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины (6 человек получили тяжелые травмы, 4 - легкие). Поскольку все пострадавшие в ДТП находились в сознании, они самостоятельно оповестили родных и держат с ними связь. Все граждане Украины были доставлены в лечебные учреждения области Боршод Абауй-Земплен, где им была оказана необходимая медицинская помощь", - рассказал дипломат.
Он добавил, что трем гражданам были сделаны неотложные операции. Консульство держит на контроле ситуацию которая сложилась, поддерживает контакты с лечебными учреждениями и полицией области Боршод Абауй-Земплен.
Ранее сообщалось, что в Днепре полицейский устроил смертельную аварию, а также в Николаеве случилось смертельное ДТП.
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