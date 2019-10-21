В Японии экстренно приземлился самолет с чиновником [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, в Японии экстренно приземлился самолет, на борту которого был чиновник. Отмечается, что он ехал на церемонию интронизации Императора Нарухито, сообщает Mainichi.
Отмечается, что самолет Air France приземлился в аэропорту Ханэда. Среди пассажиров был один высокопоставленный гость японского Императора Нарухито.
Известно, что перед посадкой в шинах шасси упало давление, но самолет смог приземлиться без аварии.
Ранее сообщалось, что самолет со школьниками попал в жуткую авиакатастрофу.
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