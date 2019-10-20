В Литве случилось страшное авикрушение [ Редактировать ]
В воскресенье, 20 октября, в Литве произошла авария легкомоторного самолета, в результате чего пострадали 2 человека. Об этом сообщает агентство Delfi.
Как сообщается, на Почюнайском аэродроме потерпел аварию легкомоторный самолет, на борту которого находились двое пилотов. В результате происшествия никто не погиб, а пилоты с травмами были госпитализированы.
Отмечается, что на данный момент известно, что самолет перевернулся после приземления. В результате падения в кабине самолета разбилось стекло.
Ранее сообщалось, что в Конго пропал президентский самолет, а также в Германии разбился американский самолет.
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