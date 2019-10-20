В воскресенье, 20 октября, в Литве произошла авария легкомоторного самолета, в результате чего пострадали 2 человека. Об этом сообщает агентство Delfi.

Как сообщается, на Почюнайском аэродроме потерпел аварию легкомоторный самолет, на борту которого находились двое пилотов. В результате происшествия никто не погиб, а пилоты с травмами были госпитализированы.

Отмечается, что на данный момент известно, что самолет перевернулся после приземления. В результате падения в кабине самолета разбилось стекло.

Ранее сообщалось, что в Конго пропал президентский самолет, а также в Германии разбился американский самолет.