4,5 тисячі одиниць нелегальної зброї здали українці в поліцію за три тижні. Це переважно мисливські рушниці, а також понад 200 тисяч набоїв, близько сотні мін, 4 сотні снарядів та 300 гранат.

Нагадаю, першого жовтня в Україні стартував місячник добровільного здавання зброї. Найбільше боєприпасів принесли жителі Харківщини, Одещини та Полтавщини.