Українці здали поліції тисячі одиниць зброї, снарядів та гранат [ Редактировать ]
4,5 тисячі одиниць нелегальної зброї здали українці в поліцію за три тижні. Це переважно мисливські рушниці, а також понад 200 тисяч набоїв, близько сотні мін, 4 сотні снарядів та 300 гранат.
Нагадаю, першого жовтня в Україні стартував місячник добровільного здавання зброї. Найбільше боєприпасів принесли жителі Харківщини, Одещини та Полтавщини.
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