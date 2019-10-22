Чужий повернувся, і не аби-куди, а в Україну. Одноіменний персонаж з відомого фантастичного фільму роз'їжджає вулицями Київщини на даху диво-автомобіля. Таку конструкцію зі старої машини та брухту створив житель Василькова. Зараз винахідник працює над тим, щоб зробити з неї атракціон. Машину бачила Анастасія Старовойт.

Чотири роки тому Володимир вирішив власноруч зібрати незвичне авто. За основу взяв старенький фіат. Скільки не намагався виходила просто "машина". Тоді й виникла ідея додати елементів з відомої кіно-саги.

"Я сверху посадил вот такое вот чудовище. Вот этот чужой, собственно говоря. Потом я сверху прицепил космический корабль как в том фильме - вот этот космический корабль, пулемет ему в руки дал, который тоже по фильму", - говорить Володимир Вавілов, автоконструктор.

Дві з половиною тисячі лампочок, 12 телевізорів по всій машині, 6 відеокамер для зв'язку, 8 вихлопних труб і потужний двигун майже на 300 кінських сил. Важить конструкція три з половиною тонни.

Через свої габарити цей автомобіль не може бути повноцінним учасником дорожнього руху. Тож з місця на місце його доводиться транспортувати за допомогою інших засобів

Володимир жартує: коли його авто виїжджає на дорогу там неодмінно утвориться затор. Однак ні штрафів, ні нарікань. Диво-автомобіль усі лише фотографують.

Майже за рік роботи вдалося втілити лише третину задуму. В планах - перетворити машину на своєрідний атракціон, який вивергатиме вогонь, зможе стріляти та навіть розмовляти зі своїм власником.

"Он меня спрашивает: разойдитесь, пожалуйста. Идет мой хозяин - он говорит. Все люди: где? что? как?" - говорить Володимир Вавілов, автоконструктор.

Авто Володимир продавати не збирається. Натомість часто возить на різноманітні фестивалі.

Влітку свій шедевр Володимир планує показати в Дніпрі, на фестивалі "монстр карз". Щоправда, якщо знайдеться чим його перевезти. Впевнений - там його монстру рівних не буде.