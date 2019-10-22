Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в интронизации императора Нарухито.

Украина - одна из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад, а Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию. Церемония интронизации продолжалась более получаса.

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Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям, и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека, - сказал Владимир Зеленский после окончания интронизации.

Раньше сообщалось о том, что президент высказался о сотрудничестве Украины и Японии. А также Украина может получить "безвиз" с Японией.