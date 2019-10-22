У Хусті діти знайшли вибухівку і потрапили до реанімації

У Хусті троє дітей опинилися в лікарні внаслідок вибуху невідомого пристрою. Школярі знайшли його на cмітнику, приєднали до предмета батарейки, після чого, той здетонував у них в руках. Трьох хлопців 10 та 12 років доставили у відділення інтенсивної терапії. діти дістали осколкові поранення