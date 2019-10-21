Украинцев предупредили о пожарной опасности [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, синоптики прогнозируют самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Отмечается, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет в большинстве районах западных, северных областях. А также Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях.
Ранее мы писали о том, что в Украине погода радует теплыми деньками и приятной температурой. Следующая неделя будет такой же теплой как и предыдущая.
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