За даними ДСНС, рівень вуглецю в повітрі вже у нормі

Аеропорт "Бориспіль" повністю відновив свою роботу після вчорашнього інциденту. Там напередодні через різкий запах аміаку - півсотні людей звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття. Одну людину ушпиталили. Пасажирські термінали зачинили і затримали близько десятка рейсів.

Сморід на летовищі поширився через хімікати, якими обробили поля неподалік. Епізод розслідує комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій. Розповіли надвзичайники і про стан повітря над всією Україною. За даними ДСНС, рівень вуглецю в повітрі вже у нормі. А ранковий туман пояснюють теплою погодою.

"Та стурбованість, яка розповсюдилася серед громадських організацій, поширювалася засобами масової інформації, на наш погляд - вона не має суттєвих підстав. За даними спостережень, у всіх наших крупних містах по оксиду-вуглецю - концентрація оксиду-вуглецю становила від 0,1 до 1,4. Якщо співставляти до гранично-допустимої концентрації, яка складає 5 мікрограм на метр кубічний", - зазначив Микола Кульбіда, директор українського гідрометеорологічного центру ДСНС України.