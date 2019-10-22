До кінця цього року Україна має отримати другий транш від МВФ. Розмір макрофінансової допомоги - 500 мільйонів євро, - про це сьогодні заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Але, щоб отримати гроші, українська сторона має врегулювати деякі законодавчі аспекти.

"Для того, щоб нам почати видачу коштів, треба знаходитись у програмі МВФ. По другому траншу у нас було 12 умов отримання, 11 із них на сьогоднішній момент повністю виконані. Тому у нас залишається ще одна умова - це приведення нашого фінмоніторингу до правил європейської "четвертої директиви". Законопроект розроблений, поданий, зараз він опрацьовується двома профільними комітетами і я сподіваюся, що ми можемо у Верховній Раді найближчим часом його ухвалити", - зазначила Оксана Маркарова, міністр фінансів України.