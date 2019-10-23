Каждая девушка должна заботится о здоровье своей кожи. Забота о коже не заключается в дорогой баночке крема или новой суперсыворотке, а прежде всего от продуктов питания, которые мы употребляем. Медики рассказали о том, что есть продукты, которые помогают коже приобрести естественное сияние.

Так, жирная рыба, устрицы, мидии и другие морепродукты содержат цинк и омега-3 жирные кислоты, необходимые для регенерации кожи и восстановления коллагеновых волокон. Они помогают бороться с атеросклерозом, улучшают кровообращение, что положительно сказывается на увлажненности и упругости кожи. А цинк препятствует появлению прыщей.

Морковь, перец, тыква, авокадо, шпинат и другие овощи зеленого и оранжевого цвета содержат бета-каротин, который способствует клеточному обновлению, а также витамин А. Его нехватка приводит к появлению воспалений, сухости и долго не заживающих трещин в уголках рта.

Орехи содержат витамин Е, обладающий антиоксидантным действием. Он задерживает процесс старения и создает барьер от ультрафиолетовых лучей.

Один из самых важных элементов для здоровья и красоты кожи - вода. Обычная чистая питьевая вода напрямую влияет на состояние кожи, так как является самым простым и совершенным натуральным увлажняющим средством, доступным для всех.

По словам врачей, причиной, по которой кожа перестает сиять, могут быть различные заболевания и патологические процессы в организме. Например, вирусная инфекция, воспаления ЖКТ, нарушения гормонального фона.

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