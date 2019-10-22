В аэропорту "Киев" отменили рейсы [ Редактировать ]
В аэропорту столицы "Киев (Жуляны)" отменены утренние рейсы в Рим, Берлин и Варшаву. Об этом сообщает theбабель.
Известно, что рейсы отменили авиакомпании LOT (LO756 до Варшавы в 6:05), Wizz Air (W66113 до Берлина в 6:10), а также Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, самолеты которых должны были лететь в Рим в 5:25.
Также задерживается рейс M9318W (Мотор Сич) в Днепр, который должен был вылететь в 9:00. Вылет ожидается в 10:00. Пассажиров рейса W66113 перенаправили в аэропорт Борисполь (вылет в 8:30), организовав трансфер.
Раньше сообщалось о том, что аэропорт "Борисполь" перестал работать, но позже было объявлено о восстановлении работы аэропорта.
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