В аэропорту столицы "Киев (Жуляны)" отменены утренние рейсы в Рим, Берлин и Варшаву. Об этом сообщает theбабель.

Известно, что рейсы отменили авиакомпании LOT (LO756 до Варшавы в 6:05), Wizz Air (W66113 до Берлина в 6:10), а также Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, самолеты которых должны были лететь в Рим в 5:25.

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Также задерживается рейс M9318W (Мотор Сич) в Днепр, который должен был вылететь в 9:00. Вылет ожидается в 10:00. Пассажиров рейса W66113 перенаправили в аэропорт Борисполь (вылет в 8:30), организовав трансфер.

Раньше сообщалось о том, что аэропорт "Борисполь" перестал работать, но позже было объявлено о восстановлении работы аэропорта.