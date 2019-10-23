Киев "накрыло" густым туманом [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, Киев заполонил клубящийся туман. Как отмечается, атмосферное явление достигло I уровня опасности (видимость 200-500 м). Местные жители взволновали. Они поделились пугающими кадрами в соцстях.
Отметим, что эксперты советуют киевлянам и жителям других городов, которые накрыл "аномальный" туман, по возможности воздержаться от прогулок.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Отмечается, что погода будет ухудшаться.
Ранее сообщалось, что в Украине объявили чрезвычайный уровень опасности, а также синоптики шокировали прогнозом на зиму 2020.
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