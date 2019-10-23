В среду, 23 октября, Киев заполонил клубящийся туман. Как отмечается, атмосферное явление достигло I уровня опасности (видимость 200-500 м). Местные жители взволновали. Они поделились пугающими кадрами в соцстях.

Отметим, что эксперты советуют киевлянам и жителям других городов, которые накрыл "аномальный" туман, по возможности воздержаться от прогулок.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Отмечается, что погода будет ухудшаться.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили чрезвычайный уровень опасности, а также синоптики шокировали прогнозом на зиму 2020.