В среду, 23 октября, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого из-за густого тумана и низкой видимости не смогли приземлиться два самолета - из Вильнюса и Варшавы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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Отмечается, что рейс из Вильнюса не смог совершить посадку в аэропорту города Львова и сел в румынском аэропорту "Клуж", а рейс из Модлина (Варшава) ожидал улучшения метеоусловий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку в аэропорту Львова.

Тем временем в направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили чрезвычайный уровень опасности.