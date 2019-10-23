В аэропорту из-за тумана не смогли приземлиться самолеты [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого из-за густого тумана и низкой видимости не смогли приземлиться два самолета - из Вильнюса и Варшавы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что рейс из Вильнюса не смог совершить посадку в аэропорту города Львова и сел в румынском аэропорту "Клуж", а рейс из Модлина (Варшава) ожидал улучшения метеоусловий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку в аэропорту Львова.
Тем временем в направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана.
Ранее сообщалось, что в Украине объявили чрезвычайный уровень опасности.
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