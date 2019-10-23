Тина Кароль показала фото с семейного отдыха [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила фанатов новым образом, поделилась с фанатами тем, как она отдыхает со своим 10-летним сыном Вениамином во Львове. Певица опубликовала парочку фотографий в Instagram Stories.
Артистка опубликовала селфи с Вениамином, на котором она запечатлена в черном обтягивающем платье, а мальчик - в клетчатой рубашке. Также Тина поделилась некоторыми фото из их экскурсии по старому городу.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль обескуражила смелым образом, а также показала снимок без белья.
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