Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала подросшего сына, шокировала поклонников новым образом. Соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram.

Так, знаменитость позирует в откровенном красном платье с пикантным вырезом на ноге. Образ дополняют гладкие голливудские кудри и уже традиционная для Тины красная помада.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фанатам пришелся по вкусу соблазнительный образ Тины Кароль. Они буквально "забросали" звезду комплиментами.

"Богиня", "Какая вы красотка", "Фотка загадочная", "Невероятная", - восхищались поклонники.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль шокировала снимком без белья, а также Елка удивила поклонников украинской песней.