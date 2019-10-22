Тина Кароль обескуражила смелым образом [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала подросшего сына, шокировала поклонников новым образом. Соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram.
Так, знаменитость позирует в откровенном красном платье с пикантным вырезом на ноге. Образ дополняют гладкие голливудские кудри и уже традиционная для Тины красная помада.
Фото: instagram.com/tina_karol
Фанатам пришелся по вкусу соблазнительный образ Тины Кароль. Они буквально "забросали" звезду комплиментами.
"Богиня", "Какая вы красотка", "Фотка загадочная", "Невероятная", - восхищались поклонники.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль шокировала снимком без белья, а также Елка удивила поклонников украинской песней.
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