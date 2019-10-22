"Ты убиваешь": Тина Кароль поразила фанатов новым образом [ Редактировать ]
Известная украинская певица, которая недавно обескуражила смелым образом, поразила поклонников нежным утренним образом. Так, соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимке Тина позирует в белом махровом халате и с полотенцем на голове. Отметим, что хоть и звезда одета так, как будто только после душа, на ней едва заметный макияж. На фото певица приспустила халат и продемонтрировала пикантное декольте.
Фото: Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
Поклонникам пришелся по вкусу откровенный образ знаменитости. Они также отметили, что такой нежный макияж ей куда более идет, нежели традиционная красная помада.
"Богиня", "Тина, ты убиваешь", "Домашняя и очаровательная", "Какая нежность", Как же без красной помады красиво", - восхищались фанаты.
Ранее сообщалось, что Елка удивила фанатов украинской песней, а также Надежда Мейхер взорвала сеть.
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