Известная украинская певица, которая недавно обескуражила смелым образом, поразила поклонников нежным утренним образом. Так, соответствующее фото звезда опубликовала в своем Instagram.

На снимке Тина позирует в белом махровом халате и с полотенцем на голове. Отметим, что хоть и звезда одета так, как будто только после душа, на ней едва заметный макияж. На фото певица приспустила халат и продемонтрировала пикантное декольте.

Фото: Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Поклонникам пришелся по вкусу откровенный образ знаменитости. Они также отметили, что такой нежный макияж ей куда более идет, нежели традиционная красная помада.

"Богиня", "Тина, ты убиваешь", "Домашняя и очаровательная", "Какая нежность", Как же без красной помады красиво", - восхищались фанаты.

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