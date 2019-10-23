Звезда шоу-бизнеса, ведущая Екатерина Варнава снялась в откровенной фотосессии, для которой полностью разделась. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - подписала фото артистка.

Поклонники активно комментируют "жаркий" снимок Екатерины и высказывают ей слова восхищения.

Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.