Правоохранители нашли малыша, которого сегодня украли в Коцюбинском. Ребенка и его похитительницу обнаружили на Софийской Борщаговке. Об этом сообщил сайт "Сегодня".

"Женщину, которая выкрала в поселке Коцюбинском ребенка, удалось задержать в столице на Софийской Борщаговке. С ребенком все хорошо, он не пострадал. Похитительница пояснила свой поступок очень туманно, мол, это ее ребенок. Подробности выясняем. Пока малыша не передали родителям, они ведь в Коцюбинском", – рассказали в полиции Киевской области.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом похитили младенца.