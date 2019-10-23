Украденного младенца нашли в Коцюбинском [ Редактировать ]
Правоохранители нашли малыша, которого сегодня украли в Коцюбинском. Ребенка и его похитительницу обнаружили на Софийской Борщаговке. Об этом сообщил сайт "Сегодня".
"Женщину, которая выкрала в поселке Коцюбинском ребенка, удалось задержать в столице на Софийской Борщаговке. С ребенком все хорошо, он не пострадал. Похитительница пояснила свой поступок очень туманно, мол, это ее ребенок. Подробности выясняем. Пока малыша не передали родителям, они ведь в Коцюбинском", – рассказали в полиции Киевской области.
Ранее сообщалось о том, что под Киевом похитили младенца.
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