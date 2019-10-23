В Англии обнаружено шокирующее зрелище - грузовик с 39 мертвыми людьми. Об этом сообщает Sky News/

На месте происшествия арестовали 25-летнего водителя.

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По предварительной информации, грузовик приехал в Великобританию из Болгарии в субботу вечером. Правоохранители устанавливают личности жертв и объясняют, что это может занять некоторое время. Пока неизвестно об обстоятельствах и причинах происшествия.

Раньше сообщается о том, что в Николаеве мужчина жил в склепе и подбрасывал людям черепа. А также в Николаеве череп был найден в мусорке.