В среду, 23 октября, под Киевом украли трехмесячного младенца Туженова Дениса. Неизвестная женщина похитила пальчика.

Приметы женщины: на вид 25 лет, рост 160 см., Волосы черные, окрашенные, собранные. На лице веснушки. Носит очки для зрения.

Была одета: жилетка синего цвета, джинсы синего цвета. Женщина была с мужем на легковом авто серого цвета.

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Приметы ребенка: одетый в комбинезон в разноцветную клетку, коричневую вязаную шапочку (как на фото).

Если вы видели похитительницу с малышом и знаете, где они находятся, обязательно сообщите на линию "102".