Под Киевом похитили младенца: приметы [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, под Киевом украли трехмесячного младенца Туженова Дениса. Неизвестная женщина похитила пальчика.
Приметы женщины: на вид 25 лет, рост 160 см., Волосы черные, окрашенные, собранные. На лице веснушки. Носит очки для зрения.
Была одета: жилетка синего цвета, джинсы синего цвета. Женщина была с мужем на легковом авто серого цвета.
Приметы ребенка: одетый в комбинезон в разноцветную клетку, коричневую вязаную шапочку (как на фото).
Если вы видели похитительницу с малышом и знаете, где они находятся, обязательно сообщите на линию "102".
Ранее сообщалось, что по ошибке врачей в Одессе умерла 11-летняя девочка, а также под Львовом трое детей отравились угарным газом.
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