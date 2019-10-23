Во вторник, 22 октября, в Днепре 12-летняя девочка обратилась в полицию с просьбой о помощи. Происшествие случилось около полуночи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции в Днепропетровской области.

В момент, когда девочка звонила правоохранителям, трубку выхватила мать и сказала, что никакой помощи не нужно. Патрульные приехали проверить, что случилось, и обнаружили конфликт между женщиной и мужчиной. Мать была пьяна.

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12-летний ребенок рассказала, что сосед и его мать устроили драку. Это очень сильно напугало ее двухлетнюю сестру, поэтому она решила позвонить на линию 102.

Детей забрали в больницу. На мать составили протокол по статье 184 КУоАП (невыполнение родительских обязанностей).

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина надругался над ребенком у подъезда, а также под Харьковом трагически погиб ребенок.