В среду, 23 октября, народный депутат Александр Качура прошел проверку на полиграфе. Он решил сделать это по собственной инициативе. Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

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"Да, господин Качура. Пошел сам и даже не посоветовался с нами. Это его была инициатива. Потому что он является автором одного из законопроектов. Он сам сказал, хотя я не в комитете, я пойду чтобы потом не было никаких интриг. Это хорошо. Видите, люди со Слуги народа демонстрируют полную интригу", -сообщил Арахамия.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский жестко отреагировал на скандал со "слугами народа".