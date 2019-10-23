"Слуга народа" прошел проверку на полиграфе [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, народный депутат Александр Качура прошел проверку на полиграфе. Он решил сделать это по собственной инициативе. Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия.
"Да, господин Качура. Пошел сам и даже не посоветовался с нами. Это его была инициатива. Потому что он является автором одного из законопроектов. Он сам сказал, хотя я не в комитете, я пойду чтобы потом не было никаких интриг. Это хорошо. Видите, люди со Слуги народа демонстрируют полную интригу", -сообщил Арахамия.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский жестко отреагировал на скандал со "слугами народа".
по теме
В Днепре 12-летняя девочка "сдала" в полицию мать
Во вторник, 22 октября, в Днепре 12-летняя девочка обратилась в полицию с просьбой о помощи
Под Киевом похитили младенца: приметы
В среду, 23 октября, под Киевом украли трехмесячного младенца
Богдан Струтинский: "Все начинается с мечты"
Он буквально "вдохнул жизнь" в театр оперетты, а двигала им всего лишь мечта. История одного худрука
Зеленский заявил о создании и экспорте IT-продукта
Зеленский провел встречу с руководством Японской ассоциации новой экономики