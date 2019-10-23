Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на скандал вокруг фракции "Слуга народа". Соответствующую информацию президент опубликовал на своей странице в Facebook.

Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию "Слуга народа" и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины - заявил Зеленский.

Президента также выразил мнение о проверке на детекторе лжи:

Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решение вопросов". И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся.

Раньше сообщалось о том, что САП открыло уголовное дело о коррупции в Раде. А также "слуг народа" проверят на полиграфе.