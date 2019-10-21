В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, в селе Шишаки, 55-летний Владимир Петренко покончил жизнь самоубийством. Мужчина, который был депутатом местного райсовета от партии "ВО" Батькивщина", выстрелил в голову из ружья, передают "Факты".

"О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 сообщила его жена. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина", - сообщила пресс-офицер отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полина Ларина.

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Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства выясняются.

Напомним, что 21 октября экс-министр Кутовой разбился в авиакатастрофе. Читайте также, чем запомнился экс-министр. Кроме того, появились первые подробности инцидента.