Депутат прострелил голову и покончил жизнь самоубийством [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, в селе Шишаки, 55-летний Владимир Петренко покончил жизнь самоубийством. Мужчина, который был депутатом местного райсовета от партии "ВО" Батькивщина", выстрелил в голову из ружья, передают "Факты".
"О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 сообщила его жена. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина", - сообщила пресс-офицер отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полина Ларина.
Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства выясняются.
Напомним, что 21 октября экс-министр Кутовой разбился в авиакатастрофе. Читайте также, чем запомнился экс-министр. Кроме того, появились первые подробности инцидента.
по теме
Смерть Кутового: появились первые подробности
В понедельник, 21 октября, во время авиакатастрофы под Полтавой разбился экс-министр Украины Тарас Кутовой
Смерть Кутового: появились фото с места трагедии
В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, произошло крушение вертолета
Иностранец зверски убил друга и едва не расчленил его
В Киеве мужчина из Азербайджана зверски расправился с другом
В Киеве школьник выпрыгнул с 10 этажа
В четверг вечером, 3 октября, в Киеве произошел несчастный случай
Серед загиблих у коледжі в Фінляндії виявили українку
Це підтвердили в українському посольстві Фінляндії та Ісландії - загибла дівчина була 1996 року народження