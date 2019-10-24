Под Ривне автобус с детьми влетел в грузовик [ Редактировать ]
В Ривненской области произошла жуткая авария. Автобус с детьми столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"24 октября на автодороге "Киев-Варшава", вблизи Федоровка Сарненского района произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП водитель, находившийся с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ", - говорится в сообщении.
Известно, что в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 человек подросткового возраста (13-16 лет).
Раньше сообщалось о том, что под Винницей в страшном ДТП разбились три человека. А также в Одессе авто перевернулось на пятилетнего ребенка.
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