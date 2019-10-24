Планирование бюджета - процедура, необходимая тем, кто хочет избежать непредвиденных расходов и всегда иметь достаточное количество личных сбережений. Как правильно и просто спланировать личный и семейный бюджет на месяц, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты?

Кто-то спросит, "Зачем планировать бюджет? Ведь сейчас столько способов зарабатывать больше, или, например, если денег не хватает, можно быстро получить кредит на карту." Но, контроль своих доходов и расходов - способ оставаться свободным от непредвиденных ситуаций.

Планируем бюджет на месяц пошагово

Способов планирования бюджета в интернете огромное количество. Но все они основаны на нескольких простых, но кропотливых шагах, которые требуют учесть много нюансов. Поэтому, первое, что нужно сделать, это подготовить ручку и лист бумаги, либо открыть электронную таблицу. Если вы решили спланировать семейный бюджет, желательно присутствие партнера.

1. Определите сумму ежемесячных доходов

Планирование бюджета всегда начинается с определения суммы ежемесячных доходов. Это поможет реально взглянуть на величину ваших финансовых поступлений и объективнее смотреть на сумму, которой вы будете распоряжаться целый месяц. Рассмотрим 2 варианта определения суммы ежемесячного дохода.

Фиксированный доход

Если вы получаете фиксированную ставку, необходимо указать ее размер в соответствующую ячейку таблицы или графу на бумаге. Сложите сумму дохода всех членов семьи, чтобы получить сумму общесемейного дохода.

Непостоянный доход

Фрилансерам, специалистам, имеющим не постоянный доход, тяжелее определить сумму своего ежемесячного дохода. Поэтому, необходимо выбрать следующий из предлагаемых вариантов:

высчитайте среднюю сумму дохода за последние 3-12 месяцев;

укажите гарантированную сумму дохода (сумма, ниже которой доход не упадет).

2. Распишите статьи расходов

Фиксация расходов - второй важнейший элемент при планировании бюджета. И начинать его необходимо с описания статей расходов, желательно, в порядке приоритетности.

К статьям расходов относят:

необходимые траты: оплата коммунальных услуг; расходы на еду; общественный транспорт; мобильная связь;

периодические траты (личная медицина, оплата страховки, покупка подарков и т.п.);

второстепенные траты: эмоциональные покупки; развлечения; покупка сигарет; подписки, абонементы или хобби;

непредвиденные траты (поломка бытовой техники, штрафы и т.п.).

Да, статья непредвиденные траты тоже должна быть. Расходы по этой графе вы не сможете записать точно, но лучше иметь небольшую "подушку безопасности".

3. Распределяем бюджет

Теперь остается распределить бюджет - в зависимости от приоритетности трат. Всегда начинайте в следующем порядке:

необходимые расходы; периодические траты; "на черный день"; второстепенные расходы.

Например, деньги на оплату коммуналки или чтобы вернуть банковский, либо быстрый кредит лучше отложить сразу. Так вы убережете себя от лишних проблем.

Вместо выводов: ТОП-3 совета по планированию бюджета

Вот еще несколько рабочих советов по планированию бюджета: