В Харькове произошла страшная авария - автомобиль сбил девушку. Женщину отбросило, а на дороге остались только ее кроссовки. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

Читайте также 39 трупов в грузовике: выяснили причину ЧС

После аварии пострадавшую с травмами ног доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Полиция открыла уголовное производство по статье о "нарушении правил безопасности дорожного движения".

Ранее сообщалось, что охранники супермаркета избили глухонемого.