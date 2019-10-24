Остались только кроссовки: в Харькове произошло жуткое ДТП [ Редактировать ]
Ужасное ДТП в Харькове / Фото: Нацполіція
В Харькове произошла страшная авария - автомобиль сбил девушку. Женщину отбросило, а на дороге остались только ее кроссовки. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.
Читайте также 39 трупов в грузовике: выяснили причину ЧС
После аварии пострадавшую с травмами ног доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Полиция открыла уголовное производство по статье о "нарушении правил безопасности дорожного движения".
Ранее сообщалось, что охранники супермаркета избили глухонемого.
по теме
Prev Next
23 октября 2019 20:34
Под Харьковом мужчина угрожает поджечь себя
Под Харьковом, мужчина грозится сжечь себя под налоговой инспекцией
24 октября 2019 14:32
Тина Кароль взволновала поклонников соблазнительным фото
Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой публикацией в сети
24 октября 2019 10:25
"Не пью, но чувствую себя пьяным": американец страдает редкой болезнью
46-летнего мужчину из Северной Каролины остановила полиция
23 октября 2019 19:26
Крысы в хлебе: в киевском супермаркете обнаружили "гостей"
В киевском супермаркете обнаружили крысу
23 октября 2019 16:56
Украденного младенца нашли в Коцюбинском
Правоохранители нашли малыша, которого сегодня украли в Коцюбинском