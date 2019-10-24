В Великобритании произошло ЧС, которое шокировало общество. В грузовике нашли 39 трупов. Люди замерзли, но криков о помощи никто не слышал. Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации полиции Британии, люди направлялись в страну в грузовом пароме. Позже уже с вероятно мертвыми телами контейнер взял 26-летний водитель.

"Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет - внутри контейнера. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов", - сообщили в издании.

Погибшие оказались гражданами Китая.

Напомним, вчера, 23 октября, в Британии нашла грузовик с 39 трупами.

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