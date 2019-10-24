39 трупов в грузовике: выяснили причину ЧС [ Редактировать ]
В Великобритании произошло ЧС, которое шокировало общество. В грузовике нашли 39 трупов. Люди замерзли, но криков о помощи никто не слышал. Об этом сообщает The Daily Mail.
По информации полиции Британии, люди направлялись в страну в грузовом пароме. Позже уже с вероятно мертвыми телами контейнер взял 26-летний водитель.
"Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет - внутри контейнера. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов", - сообщили в издании.
Погибшие оказались гражданами Китая.
Напомним, вчера, 23 октября, в Британии нашла грузовик с 39 трупами.
А также читайте о том, в Николаеве череп был найден в мусорке.
по теме
Охранники супермаркета избили глухонемого
Охранники супермаркета до потери сознания избили глухонемого
Мужчина лишился ноги из-за новой обуви
Мужчина лишился ноги из-за обычного волдыря на пальце
Жуткий взрыв в центре Киева: полиция назвала главную причину
В полиции сделали важное заявление
Квартира превратилась в выжженное поле: парни неудачно зарядили гироскутер
В Москве парни неудачно зарядили гироборд
Единый билет в Киеве: запуск отложили
В столице временно отложили переход на единый электронный билет