В Ужгороді екстрено зібрали протиепідемічну комісію. Протидифтерійна сироватка - закінчилася. 8 доз вистачило лише на чотирьох хворих. Ще 11 людей потребують термінового лікування. У МОЗі пообіцяли допомогти.

Третю добу в Ужгороді медики борються з дифтерією. 15 хворих студентів-іноземців зараз у задовільному стані, - кажуть лікарі. Однак запаси протидифтерійної сироватки - закінчилися.

"У нас було 8 доз протидифтерійної сироватки, яку ми вчора використали на 4 хворих", - повідомив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили - якнайшвидше передадуть Закарпаттю необхідну кількість сироватки.

"Забезпечення сивороток в кількості 20 флаконів з сусідніх регіонів - зараз це точно уточнюються, в залежності від наявності в регіонах. Дозвіл МОЗ на вакцинацію контактних, в тому числі, - іноземних студентів", - наголосив Роман Родина, головний лікар Українського центру контролю та моніторингу захворювань МОЗ України.

Готові допомогти і в посольстві Індії. Обіцяють доправити сто флаконів. У ВИШі тим часом запровадили обмежувальні заходи.

"Карантин є частковим, і на сьогодні ми маємо обмеження на медичному факультеті з англійською мовою навчання", - повідомив Олександр Сливка, проректор Ужгородського національного університету.

Медики продовжують перевіряти всіх, хто контактував із хворими. У гуртожитках обладнали кабінети для щеплень. Вакцинуватися зобов'язали і студентів, і викладачів. Безплатно. За останні кілька днів місцеві жителі масово звертаються за щепленнями.

"За три години сьогоднішнього дня вже провакциновано 450 жителів міста", - зазначила Тетяна Козак, головний лікар Ужгородського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Завдяки такій кількості охочих, - кажуть медики, - вдасться уникнути поширення недуги. Протиепідемічна комісія звернеться до керівників усіх міських підприємств, щоб ті зобов'язали своїх працівників зробити щеплення.

"Дуже немаловажний чинник - необхідність дотримувати режиму провітрювання, вологого прибирання, правил особистої гігієни. Хочу сказати, збудник дифтерії може виживати, наприклад, в пилу - до 6 місяців", - наголосила Світлана Оберемко, лікар-епідеміолог.

Дифтерія - особливо небезпечне захворювання дихальних шляхів. Симптоми схожі до ангіни, проте додається сірий наліт у горлі. Смертність у тяжких випадках сягає п'ятдесяти відсотків. Найдієвішим засобом вберегтися є вакцинація. Імунітет починає формуватися за 2 тижні після ін'єкції.

"Дифтерія - це керована інфекція. Для того, щоб у любому суспільстві не було дифтерії, кору, і іншої керованої інфекції - потрібно прищепити не менше, ніж 95 відсотків населення", - зазначив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

У МОЗі запевняють, усі медзаклади України забезпечені вакциною в повному обсязі.