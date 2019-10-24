В среду, 24 октября, в Киеве на проспекте Правды , 98 произошел пожар. Известно, что загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, горела двухкомнатная квартира на первом этаже 12-этажного дома. Возгорание произошло в одной из комнат.

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Во время тушения пожара спасатели нашли труп пожилой женщины. В результате происшествия пострадали стены и мебель квартиры. На месте работали 4 единицы пожарной техники и 18 спасателей. Детали происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелась многоэтажка, а также под Харьковом случился масштабный пожар.