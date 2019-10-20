Под Одессой хозяева заживо сгорели в доме [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 октября, в городе Балта Одесской области сгорел частный дом. Так, в происшествии погибли хозяева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания внутри дома. В результате пожара огнем было повреждено домашнее имущество, мебель, окно, дверь на общей площади 9 кв.м.
На месте пожара найдено 2 трупа: хозяйки 1956 года, и гражданина 1954 года, пенсионер. Причина пожара и смерти - устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Киеве загорелась многоэтажка, а также под Ривне вспыхнуло химическое предприятие.
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