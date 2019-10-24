Упало кольцо: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Иногда с нами случаются необъяснимые вещи, и кольцо, которое всегда было впрок, вдруг спадает с пальца. Возможно это знак судьбы, ведь в народе существует ряд примет и суеверий. О них пишет famt.ru.
Внезапно слетевшее с пальца и упавшее на пол кольцо является предвестником плохих новостей. Чаще всего падение предупреждает о надвигающейся болезни кого-либо из родственников или приходе в дом какой-то беды, ведущей в будущем к плачевным результатам.
Если верить примете, поднимать случайно слетевшее с пальца украшение голыми руками крайне нежелательно - следует надеть перчатки или воспользоваться кухонным полотенцем или салфеткой. Это поможет избавиться от будущих негативных последствий падения.
Смотрите также, что, согласно приметам, означает падение ножа. Также мы писали, что значит, если упал комнатный цветок, а что значит падение иконы.
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