Иногда с нами случаются необъяснимые вещи, и кольцо, которое всегда было впрок, вдруг спадает с пальца. Возможно это знак судьбы, ведь в народе существует ряд примет и суеверий. О них пишет famt.ru.

Внезапно слетевшее с пальца и упавшее на пол кольцо является предвестником плохих новостей. Чаще всего падение предупреждает о надвигающейся болезни кого-либо из родственников или приходе в дом какой-то беды, ведущей в будущем к плачевным результатам.

Если верить примете, поднимать случайно слетевшее с пальца украшение голыми руками крайне нежелательно - следует надеть перчатки или воспользоваться кухонным полотенцем или салфеткой. Это поможет избавиться от будущих негативных последствий падения.

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