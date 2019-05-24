Во многих квартирах и домах есть комнатные растения. Они украшают жилище и делают его более уютным. С растениями связано много примет и суеверия. О том, что значит разбить горшок с комнатным цветком, пишет spellonyou.ru.

Если горшок соскальзывает с подоконника и разбивается благодаря активности детишек или домашних любимцев, а земляной ком растения при этом остается невредимым, семья может начинать мечтать о новоселье . Примета вполне определенно сообщает, что домочадцам вскоре предстоят приятные хлопоты, связанные с переездом в новый дом.

. Примета вполне определенно сообщает, что домочадцам вскоре предстоят приятные хлопоты, связанные с переездом в новый дом. Гораздо хуже, когда цветочный контейнер падает с подоконника, и вся земля из него высыпается, обнажая беззащитные корни. Происшествие предвещает ссоры и раздоры в семье, а также значительные прорехи в домашнем бюджете.

в семье, а также значительные прорехи в домашнем бюджете. Если горшок, в котором растет цветок, вдруг лопается и летит на пол без всякой видимой причины, следует задуматься об окружающих вас людях. Ведь это именно от их недобрых намерений защитил вас кактус или фикус.

защитил вас кактус или фикус. Плохим знаком считается падение контейнера с растением при его дарении. Если он выскальзывает из ваших рук в момент передачи, то лучше не реанимировать такой презент, пересаживая его в новое кашпо, а совсем избавиться от сомнительного цветка. Сохранив его в своем доме, вы обязательно навлечете на близких разные неприятности.

Для нейтрализации негативных последствий мусор и землю следует немедленно убрать. По поводу самого растения существуют разные мнения: одни советуют его тоже выбросить, другие предлагают оставить. В этом случае прислушайтесь к голосу сердца, которое редко ошибается в отношении живой природы.

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