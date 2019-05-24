Упал комнатный цветок: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Во многих квартирах и домах есть комнатные растения. Они украшают жилище и делают его более уютным. С растениями связано много примет и суеверия. О том, что значит разбить горшок с комнатным цветком, пишет spellonyou.ru.
- Если горшок соскальзывает с подоконника и разбивается благодаря активности детишек или домашних любимцев, а земляной ком растения при этом остается невредимым, семья может начинать мечтать о новоселье. Примета вполне определенно сообщает, что домочадцам вскоре предстоят приятные хлопоты, связанные с переездом в новый дом.
- Гораздо хуже, когда цветочный контейнер падает с подоконника, и вся земля из него высыпается, обнажая беззащитные корни. Происшествие предвещает ссоры и раздоры в семье, а также значительные прорехи в домашнем бюджете.
- Если горшок, в котором растет цветок, вдруг лопается и летит на пол без всякой видимой причины, следует задуматься об окружающих вас людях. Ведь это именно от их недобрых намерений защитил вас кактус или фикус.
- Плохим знаком считается падение контейнера с растением при его дарении. Если он выскальзывает из ваших рук в момент передачи, то лучше не реанимировать такой презент, пересаживая его в новое кашпо, а совсем избавиться от сомнительного цветка. Сохранив его в своем доме, вы обязательно навлечете на близких разные неприятности.
- Для нейтрализации негативных последствий мусор и землю следует немедленно убрать. По поводу самого растения существуют разные мнения: одни советуют его тоже выбросить, другие предлагают оставить. В этом случае прислушайтесь к голосу сердца, которое редко ошибается в отношении живой природы.
Ранее мы писали о том, что нельзя давать из дома. Также читайте, почему нельзя ничего брать на перекрестке. Кроме того, мы писали, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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