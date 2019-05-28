У каждого человека хоть раз в жизнь падал нож из рук, либо со стола. В народе с этим событием связанно множество примет. О том, что они означают, пишет sueveriya.ru.

Как именно упал нож:

Если сначала об пол стукнулась рукоятка, к вам на огонек должен заглянуть старый друг. Причем этот друг будет мужчиной. Пока все понятно: во-первых, нож - слово мужского рода, во-вторых, оружие больше ассоциируется с представителями сильного пола, нежели с хрупкими женщинами. А так как черенок не несет в себе опасности, значит, и тот, чье появление предсказано, вашему дому не угрожает.

Если при этом рукоять украшена росписью или резьбой, считается, что друг должен принести с собой приятные новости.

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Взгляните и на лезвие. Ровное и прямое означает случайный визит: человеку захотелось поболтать о том о сем с приятным собеседником и он вспомнил о вас. Волнистое или украшенное зубчиками утверждает, что приятеля ведет в ваш дом определенная цель.

Если упал на пол и воткнулся

Упавший острием вниз нож - знак более опасный, что тоже логично. Чего же еще бояться, как не острого лезвия? А если при этом нож втыкается в пол, суеверный человек места себе не находит, гадая, какие напасти ему напророчены. Но не торопитесь волноваться!

Если нож воткнулся в пол лезвием в сторону от вас, сие пугающее событие означает всего лишь визит незнакомца, но отнюдь не указывает на его дурные намерения. Может быть, к вам нагрянет продавец пылесосов или новый симпатичный жилец снизу решит познакомиться с соседями?

Лезвие лежащего плашмя или воткнувшегося в пол ножа смотрит прямо на вас? Вот тут поверья советуют насторожиться и с опаской завязывать новые знакомства, потому что кто-то посторонний строит недобрые планы в отношении вас. А открывать двери чужакам совсем не следует!

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Самой дурной приметой, приметой к смерти, считалось уронить нож в тот момент, когда вы режете им хлеб. Догадываетесь почему? Все верно, хлеб был для пращуров святыней, а всякая неприятность, которая происходила во время взаимодействия со святой вещью, считывалась как крайне негативное знамение. В наше время приоритеты несколько сместились, аккуратные кирпичики буханок уже не вызывают прежнего трепета, поэтому можно смело надеяться, что и примета подрастеряла свою грозную силу.

Если сломался

От удара об пол треснуло лезвие или сломалась рукоять? Похоже, хозяевам дома предсказана целая череда неурядиц, проблем и ссор. Которую, впрочем, можно отвести, как и всякую дурную примету. И даже не одним способом.

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