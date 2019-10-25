Австралійська влада заборонила альпіністам підійматися на гору Улуру [ Редактировать ]
Австралійська влада заборонила альпіністам підійматися на гору Улуру.
Моноліт помаранчево-коричневого піщаника сформувався 600 мільйонів років тому. Нині гора - одна з візитівок Австралії. Багато хто з туристів вважає, якщо відвідуєш континент, неодмінно треба зійти на скелю. Та це не подобається аборигенам, які вважають гору священною.
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