Австралійська влада заборонила альпіністам підійматися на гору Улуру.

Моноліт помаранчево-коричневого піщаника сформувався 600 мільйонів років тому. Нині гора - одна з візитівок Австралії. Багато хто з туристів вважає, якщо відвідуєш континент, неодмінно треба зійти на скелю. Та це не подобається аборигенам, які вважають гору священною.