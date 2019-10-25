В Турции микроавтобус, который перевозил украинских туристов, попал в жуткое ДТП, передает "УНН".

В результате столкновения микроавтобуса и трактора травмы получили десять украинских туристов и гид. Отмечается, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия.

В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду. Пострадавших осмотрели медики и отправили в больницу. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Победы произошло массовое ДТП.