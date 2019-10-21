В Румынии автобус с украинцами попал в жуткое ДТП, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Румынии возле города Бранешть автобус с украинцами попал в жуткое ДТП. В результате происшествия пятеро пассажиров получили травмы различной тяжести. Об этом сообщает Mediafax.
Отмечается, что автобус ехал из Греции в Одессу. В нем находились 46 украинцев. Автобус занесло в отбойник и в столб, после чего он перевернулся. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек.
По данным правоохранителей, водитель не превышал скорости. По их версии, причиной аварии стала влажная и туманная погода.
Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль правоохранителей "влетел" в Mazda.
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