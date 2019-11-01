Хэллоуин - праздник тьмы и страха. Уже совсем скоро в домах Украины жители страны будут надевать костюмы и проводить праздничные вечеринки.

Образ на этот праздник стоит продумать заранее. Но не стоит забывать о том, что не только вы должны соответствовать атмосфере ужаса. Если украсить дом, соответствующе, то и праздник приобретет новые краски.

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Сейчас в интернете есть масса идей того, как сделать дом максимально "страшным", как украсить праздничный стол приготовить необычные блюда. Мы собрали для вас пару простых идей, которые легко можно воплотить в жизнь, и тем самым сделать вашу вечеринку самой яркой.

Помните, что в этот день нужно до мелочей продумать свой образ. Маникюр - не исключение. Смотрите идеи маникюра на Хэллоуин.