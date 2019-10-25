Жуткая история: на глазах у матери малыш упал в люк (видео) [ Редактировать ]
Люк / Фото: соцсети
В России произошла жуткая ситуация. Ребенок провалился в люк на глазах у матери. Соответствующее видео было опубликовано на одной из страниц в Ins6tagram.
Известно, что инцидент произошел в Набережных Челнах.
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На снятых кадрах видно, как малыш идет по газону, а рядом мама везет его коляску. В какой-то момент мальчик наступил на крышку незафиксированного люка - та перевернулась, и ребенок провалился.
Раньше сообщалось о том, что в киевской школе ребенок распылил слезоточивый газ. А также под Львовом трое детей отравились угарным газом.
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